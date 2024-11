Ilgiorno.it - Caravaggio incontra De Andrè. Serata speciale tra arte e musica

e De André, un dialogo tra: spettacolo benefico a Busto Garolfo. Un evento straordinario, che uniscee solidarietà, si terrà sabato nella Sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Alle e 21 andrà in scena Passaggi di tempo negli sguardi daa De André, uno spettacolo che promette di affascinare il pubblico con un dialogo immaginario tra il celebre pittore seicentesco e il cantautore Fabrizio De André. L’evento, ideato e condotto da Antonio Spirito, è organizzato con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità dei soci della banca. L’ingresso è libero e le eventuali offerte raccolte saranno devolute alla Casa della Carità di Legnano, un pilastro della solidarietà locale che, come sottolinea il presidente della BCC Roberto Scazzosi, "fornisce un aiuto concreto ai più fragili attraverso la mensa per i poveri e altri servizi essenziali".