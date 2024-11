Trentotoday.it - Caos traffico a Trento, un'ora per fare 2 chilometri: "Siamo ostaggi"

Leggi su Trentotoday.it

“C’è voluta un’ora per percorrere dueo del”. È ciò che ha detto aToday un nostro lettore, una delle tante persone esasperate dall’ormai annosa situazione che si è venuta a creare in via Innsbruck a.Il problema, come già evidenziato in passato.