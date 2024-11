Lapresse.it - Canone Rai, Salvini: “Forza Italia non vuole abbassarlo? Mi dispiace per gli italiani”

“Stiamo lavorando per cercare di ridurre le tasse a carico deglini, ilRai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteoa Rtl 102.5. “Abbassare il costo delRai è da sempre un obiettivo, non della Lega, ma del centrodestra.non? Mi, non per la Lega ma per glini per cui quella tassa avrebbe potuto essere tagliata. Se non sarà così, lavoreremo lo stesso su altri fronti”, aggiunge.