Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, aumenta l’interesse per Dorgu: big di Premier e non solo, la situazione per gennaio

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul futuro di Patrick, esterno del, in vista della sessione didi. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe in costante aumentoper Patrickdel. L’esterno danese ha infatti già attirato l’attenzione di big diLeague come Chelsea e Tottenham, oltre .