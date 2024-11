2anews.it - Caivano, droga nei doppifondi di scarpe e lattine: arrestato pusher

Leggi su 2anews.it

Il, un 56enne di, aveva ideato una serie di nascondigli ingegnosi per nascondere la, ma non è bastato a evitargli le manette. Aveva ideato una serie di nascondigli ingegnosi per laildai carabinieri di, nel Napoletano: in manette è finito A.N., 56enne del posto già noto alle .