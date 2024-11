Lapresse.it - Cairo apre alla vendita del Torino: “Quando arriva qualcuno più ricco di me”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente del, Urbanoper la prima voltadel club. “Ho preso il19 anni fastava fallendo, ma non voglio rimanere a vita e ci sta passare la mano ad un certo punto. Ma vorrei che nel momento in cui decida di vendere ci sia uno piùdi me, allora mi farò da parte. Ma su questo non c’è dubbio. Io non voglio restare a tutti i costi”, ha detto il patron granata e presidente di Rcs nel suo intervento all’evento ‘Sport Industry Talk’ di Rcs al Maxxi di Roma. Negli scorsi mesi retroscena sulla stampa specializzata parlavano di un interessamento al club di Red Bull, il gruppo che già possiede il Lipsia in Germania e il Salisburgo in Austria. I tifosi granata quest’anno stanno mettendo in atto una forte contestazione della presidenza, chiedendo al presidente di passare la mano: domenica, nella partita di campionato contro il Monza, la Curva Maratona, centro del tifo più caldo, ha messo in atto uno ‘sciopero del tifo’ per tutto il primo tempo.