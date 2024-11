Quotidiano.net - Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street e dati Usa

Le Borse europee proseguono inl'avvio die isull'occupazione e il Pil degli Stati Uniti. Gli investitori,i verbali della Fed e le posizioni di alcuni banchieri centrali, sono concentrati sulle prossime mosse della Fed e della Bce sulla politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0554 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%, mentre si guarda a quelle che saranno le decisioni di Donald Trump sui dazi. Scende Parigi (-0,9%), alle prese con le tensioni nella coalizione di governo per la manovra finanziaria. In negativo anche Madrid (-0,5%), Milano (-0,4%) e Francoforte (-0,3%). Poco mossa Londra (-0,03%). I principali listini europei sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,2%). In flessione l'energia (-0,8%), con il prezzo del petrolio che sale e guarda alle discussione dell'Opec+.