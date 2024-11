Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude fiacca tra dazi e banche centrali

Leggi su Quotidiano.net

Le Borse europee chiudono fiacche, con i dati sulla crescita degli Stati Uniti e l'inflazione in linea con le attese. Elementi che saranno valutati dalla Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria, con una riflessione in corso anche da parte della Bce. I mercati pesano anche le parole Donald Trump suiverso la Cina. Archiviano la seduta in terreno negativo Parigi (-0,72%), con le tensioni nel governo per la manovra di bilancio, Londra (+0,2%) e Francoforte (-0,18%).