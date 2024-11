Quotidiano.net - Borsa: Europa debole in attesa dei dati Usa, l'euro recupera

Le Borsepee scivolano mentre l'si rafforza sul dollaro (a 1,05) dopo le indicazioni dell'esponente della Bce Isabel Schnabel che in un'intervista a Bloomberg ha detto in sostanza di ritenere che non ci sia ancora tanto spazio per altri tagli dei tassi da parte di Francoforte. L'attenzione è comunque rivolta soprattutto agli Usa dove verrà diffuso il Pce, l'indice dei prezzi più seguito dalla Fed. In arrivo inoltre la seconda lettura del Pil nel secondo trimestre, redditi e consumi delle famiglie e i sussidi di disoccupazione. In positivo c'è solo Londra (+0,12%), dove corre Easyjet (+2,2%) dopo i conti e il dividendo. Sono invece deboli i listini dell'zona a partire da Parigi (-1%) dove sono aumentati i rendimenti dei titoli di Stato per le incertezze sulla tenuta del governo guidato da Michel Barnier.