2anews.it - Borgo 4.0, con i progetti “A-Mobility” e “Seneca” Innovaway in pista per mobilità del futuro

Leggi su 2anews.it

4.0”, la piattaforma tecnologica di partenariato pubblico-privato sta dando vita al primo esempio italiano di smart road con strade urbane ed extraurbane intelligenti e connesse. “A-– tecnologie per una guida autonoma in sicurezza”, e “– soluzioni sosteni bili diintelligente”. Sono due idi ricerca che vedono in campo l’Unità R&D .