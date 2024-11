Bologna ospita workshop Return, focus su rischi naturali

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Da oggi a venerdì 29 novembre 2024, il Centro Congressi Ex-Gam difarà da cornice al Disseminationdel progetto(Multi-Risk Science for Resilient Communities under a Changing Climate), finanziato dal Pnrr. Durante l'evento, gli esperti dei diversi gruppi tematici si confronteranno per comprendere come la previsione, la prevenzione, la gestione .