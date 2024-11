Quotidiano.net - Bocciato un emendamento FI grazie all'astensione della Lega

La maggioranza di nuovo divisa in commissione Bilancio del Senato sull', al decreto fiscale, proposto dal senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, sulla sanità in Calabria. Lasi è astenuta mentre FdI e FI erano a favore: sono così mancati i voti a favore per far passare la proposta di modifica. Il governo si era rimesso all'aulacommissione.