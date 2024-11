Liberoquotidiano.it - Bocchino e la fiamma, "presente il Mulino bianco?": come zittisce la sinistra

"Non vedo una sola ragione per cui Giorgia Meloni debba togliere ladal simbolo di Fratelli d'Italia. Ètogliere ilalla". Così Italo, intervenendo alla presentazione del libro di Davide Casaleggio a Roma, in merito alla proposta avanzata anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani di togliere latricolore dell'Msi dal simbolo di FdI. È "un simbolo che è arrivato al 30 per cento di consensi strutturati. Laè il simbolo di questa struttura, stiamo parlando del terzo stadio della costruzione di un grande movimento politico. Sarebbe assurdo e non credo che sia all'ordine del giorno di FdI cambiare marchio", ha aggiunto