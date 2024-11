Agi.it - Bimba cade dalla finestra di una casa famiglia, è grave. La mamma si suicida in ospedale

AGI - Una donna di 30 anni sita gettandosidell'dopo essere arrivata insieme alla figlia di sette anni, precedementemente caduta dal secondo piano di unadi Botricello, in provincia di Catanzaro. La bambina di 7 anni è ricoverata in gravi condizioni. La donna non avrebbe retto al dolore. Secondo quanto appreso, la donna avrebbe aperto unadell'di Catanzaro gettandosi nel vuoto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per le indagini del caso.e figlia, originarie di un centro della Presila Catanzarese, erano ospiti della struttura da diverso tempo e, nonostante una situazione complessa, vivevano nel centro con normale tranquillità.