Oasport.it - Bielsko Biala-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Trasferta polacca nella terza giornata del girone E diper la Savino del Beneche va a far visita alla formazione del Bks Bostik ZGO. L’Europa è la zona franca per la squadra toscana, che deve fare i conti in campionato con un contingente italiano ristretto che costringe Gaspari e il suo staff ai salti mortali per gestire una situazione piuttosto complicata. Nonostante questoin campionato occupa la terza posizione in classifica con un punto e una partita in meno rispetto a Milano ma il meglio di sè finora lo ha espresso in Europa con le vittorie in casa contro le rumene del Voluntari e soprattutto a Stoccarda dove due settimane fa la formazione toscana, senza le briglie delle tre italiane in campo, ha offerto la prova più convincente della stagione.