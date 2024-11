Lettera43.it - Biden chiede 24 miliardi per l’Ucraina al Congresso Usa, Musk lo attacca: «Non va bene»

Il presidente degli Stati Uniti Joeha chiesto segretamente alaltri 24di dollari per rafforzare il sostegno militare ale ricostituire le scorte di armi a disposizione di Kyiv, che si sono notevolmente ridotte. Lo scrive Politico: 16di dollari verrebbero utilizzati per rimpolpare le scorte di armi americane di cui dispone. Gli altri otto verrebbero stanziati per l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza ucraina (Usai), in base alla quale il Pentagono stipula contratti con i produttori invece di fornire attrezzature e armi direttamente dai suoi magazzini.This is not ok— Elon(@elon) November 27, 2024L’iniziativa del presidente Usa uscente, trapelata sulla stampa americana, non è piaciuta a Elon, che su X – commentando l’indiscrezione – ha scritto: «Questo non va».