Bayern Monaco Kompany | Importante vincere non guardo la classifica

Leggi su Sportface.it

“Sono molto contento della vittoria. Il nostro pressing è stato ottimo e ben orchestrato. Avremmo potuto segnare uno o due gol in più, ma il risultato era la cosa più. Nonlaperché mancano ancora troppe partite per fare calcoli. Vogliamotutte le partite”. Queste le parole dell’allenatore delVincentdopo la vittoria in casa contro il Psg in Champions.: “, nonla” SportFace.