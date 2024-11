Sport.quotidiano.net - Basket femminile Serie A2. Giussano difende bene ma alla fine si arrende. Vince il Costamasnaga

Non è riuscito ila ribaltare il pronostico e ad espugnare il campo di, che si è imposto per 53-45. "Abbiamo disputato una discreta partita contro una delle squadre più forti dellaA2 - dice coach Dario Aramini - ci tenevamo a fare una bella figura e così è stato. C’è un po’ di rammarico perché abbiamo difesogrande e abbiamo vinto il confronto a rimbalzo, però ci sono costate care le troppe palle perse". Non sono bastate le prove maiuscole di Magdalena Szajtauer, 17 rimbalzi e 9 punti, e di Ilaria Bernardi, 11 rimbalzi e 10 punti. "Avevamo le carte in regola per superare- dice sempre Aramini - ma nella ripresa abbiamo pagato daziostanchezza. Ho dovuto ridurre le rotazioni e ho avuto poco dpanchina perchè le nostre giovanissime hanno giocato in settimana anche nella categoria Under 19, quindi erano a corto di energie".