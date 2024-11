Bubinoblog - BARBARA D’URSO TORNA IN TV: “PROGETTO PILOTA SU RAI1, ME LO DANNO PER CERTO”

sta perre in tv? Le indiscrezioni si rincorrono ma stavolta pare esserci qualcosa di più concreto e riguarda undestinato a.Accolta a braccia aperte prima da Mara Venier a Domenica In e poi da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, lapotrebbere a condurre uno show tutto suo.Secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi il tutto avverrà in primavera su. I vertici di Viale Mazzini hanno iniziato infatti a lavorare ai palinsesti del 2025.in Tv, esu Rai Uno, con unche potrebbe vedere la luce già a maggio, in un momento un po’ particolare, fuori dalle fasce di garanzia pubblicitaria, cosa che concede una maggior libertà creativa.Il periodo è infatti quello riservato al testare nuovi progetti per arricchire la futura offerta di intrattenimento nei periodi di garanzia.