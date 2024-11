Ilrestodelcarlino.it - Banca Pesaro e Vuelle in cattedra: seminario su come avere successo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per il secondo dei quattro seminari organizzati dalladiin collaborazione con la. L’evento dedicato al tema "Imprese: tra cultura del benessere e produttività" ha visto la partecipazione di clienti, collaboratori della Bcc e aziende sponsor della società sportiva. Relatori Germana Giombini e Stefano Amatori dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che hanno approfondito il tema del benesserefattore critico per ilorganizzativo. Sulla base della più recente letteratura scientifica, si sono soffermati sull’importanza della salute mentale e fisica dei lavoratori, analizzando il legame tra benessere e produttività. Il Direttore Paolo Benedetti, ha aperto i lavori,ringraziando i relatori per il prezioso contributo e sottolineandoladiabbia integrato i concetti di benessere e produttivitàpilastri fondamentali della propria attività.