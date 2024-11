Infobetting.com - AZ Alkmaar-Galatasaray (Europa League, 28-11-2024 ore 18:45 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

In Turchia in testa alla classifica da un biennio a questa parte è tornato ildi Okan Buruk, che ha già fatto il vuoto e che cerca di primeggiare anche in, forte di un organico che può competere anche con le migliori del vecchio continente: la gara sul campo dell’AZè solo l’ennesima tappa di un cammino .InfoBetting: Scommesse Sportive e