Aviaria nel latte crudo l’allarme di Bassetti | Si sta avvicinando all’uomo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il virus dell'influenza, che può colpire anche gli esseri umani, è stato scoperto in un lotto diin vendita in California. Lo hanno comunicato le autorità statali. Sebbene non siano state segnalate malattie, questo ritrovamento si verifica solo pochi giorni dopo che un bambino è risultato positivo all'influenza, primo .