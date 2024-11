Arezzonotizie.it - Autobetoniera fuori strada: c'è un ferito. Traffico bloccato lungo la Sr71

Leggi su Arezzonotizie.it

Ha 65 anni l'uomo trasall'ospedale di Siena in seguito alle ferite riportate in un incidente. Il personale dell'emergenza urgenza è intervenuto alle 17.27 a Subbiano,la, per un sinistro che ha coinvolto un'. Secondo quanto appreso, per cause ancora in corso di.