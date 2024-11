Padovaoggi.it - Attraversa la strada sulle strisce e viene investito

Leggi su Padovaoggi.it

Ancora un pedonenelle strade della Bassa. Dopo l'episodio avvenuto ieri a Este, nel tardo pomeriggio odierno, 27 novembre un incidente analogo è avvenuto a Monselice. Alle 19,15 in via Cadorna un uomo di 85 anni residente a Pernumia, mentre si trovava al volante di una Fiat Panda, non.