Anteprima24.it - Atripalda e i monumenti: “Insieme daremo luce alla Basilica di Capo la Torre”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Prima li abbiamo raccontati, poi segnalati. Tanti neanche immaginavano che ne avessimo così tanti. Ora li stiamo illuminando. Siamo partiti dTomba a Tumulo di parco delle Acacie passando poi per Abellinum, dove abbiamo realizzato il cavidotto, opera primaria per la illuminazione del parco e della Domus”. Così in una nota l’amministrazione di.Nel 2022 ottenemmo un finanziamento per la illuminazione dellaPaleocristiana dila, lavori affidati ed oggi in fase di conclusione. È di ieri, infine, la bella notizia del finanziamento al progetto di illuminazione del Palazzo Civico ed annessa Chiesa di Santa Maria delle Grazie. “all’università di Salerno edDirezione regionale Musei Campania, continueremo nell’opera di valorizzazione del patrimonio.