Aston Villa-Juventus è la partita più attesa del mercoledì di Champions

Manca pochissimo, alle 21 prenderà il via, ladiLeague piùdi questa sera. E allora ilPark di Birmingham sarà una bolgia. I bianconeri sanno bene di dover fare attenzione a una squadra che si sta rivelando una delle grandi sorprese di questa prima parte diLeague, e che ha perso soltanto l'ultimacontro il Club Brugge dopo tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate, compreso il successo di grande prestigio in casa contro il Bayern Monaco.Dall'altra parte ci sarà unache nelle ultime due giornate ha faticato e non poco con un solo punto conquistato (sconfitta in casa contro lo Stoccarda e pareggio a Lille), dopo i due successi nelle prime due giornate che facevano pensare a un cammino più agevole verso la qualificazione diretta agli ottavi.