Infobetting.com - Aston Villa-Juventus (Champions League, 27-11-2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri sfavoriti al Villa Park

Leggi su Infobetting.com

Seconda trasferta consecutiva per la Juve ine ihanno vissuto il pareggio 1-1 sul campo del Lille con un misto di orgoglio per la reazione mostrata dopo la sconfitta contro lo Stoccarda e lo svantaggio precoce firmato da David e di rimpianto per le tante occasioni create e i due gol .InfoBetting: Scommesse Sportive e