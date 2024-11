Sbircialanotizia.it - Artigiano in Fiera, Marche protagoniste: oltre 40 le imprese presenti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dalla pelletteria, alle scarpe vegane, passando per ceramiche botaniche e oggetti personalizzabili in legno e plexiglass gli espositori presenteranno tradizioni che danno vita a prodotti unici, frutto di passione e di un 'saper fare' unito all'innovazione Adinsaranno esposte, al padiglione 3,40del territorio marchigiano metteranno in mostra le .