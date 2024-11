Arcane | una serata di musica e animazione ai The Game Awards 2024

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il 12 dicembre, il Peacock Theater di Los Angeles si illuminerà con le note della seconda stagione di "", la serie animata di successo su Netflix, in occasione del 10° anniversario dei The. Gli artisti Twenty One Pilots, d4vd e Royal & The Serpent saliranno sul palco per interpretare brani .L'articolo: unadiai Theproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le appliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni