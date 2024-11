Panorama.it - Appuntamento in Piazza con Eyal Mizray analista e già soldato dell'esercito israeliano

I contornia possibile tregua in Libano, la guerra a Gaza e il numeroe vittime che oggi Hamas stima in 44.000 vittime, la morte del rabbino negli Emirati, chi ha ordinato la sua uccisione? E ancora. Il pericolo per gli ebrei in Europa con i killer iraniani pronti a uccidere. Le responsabilità del governonella mancata prevenzione degli attacchi del 7 ottobre 2023.