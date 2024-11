Ilpescara.it - Approvato dalla giunta Marsilio il piano straordinario per l'abbattimento dei cinghiali

Leggi su Ilpescara.it

Laregionale hail "per la gestione e il contenimento della fauna selvatica e della specie cinghiale” come ha annunciato l'assessore e vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente dopo la seduta che ha dato l'ok al documento per controllare i.