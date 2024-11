Chietitoday.it - Apertura straordinaria del museo della Lettera d’amore a Torrevecchia Teatina

Leggi su Chietitoday.it

La Soprintendenza archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, in collaborazione con il, organizza un evento speciale in occasione del piano di valorizzazione territoriale del patrimonio culturale.Con il coordinamentodottoressa.