Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 27 Novembre

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 27Liam informa il fratello Wyatt della sua decisione di trasferirsi a casa di Bill e di aver chiesto il divorzio a Hope. Wyatt cerca di convincerlo a ripensarci, ma senza successo. In un momento di confusione, Liam bacia Steffy, sorprendendola. Steffy lo rimprovera, ricordandogli che è felicemente sposata con Finn e che tali gesti non devono ripetersi.Rena Sofer- Filmografia parzialeCinemaUna estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)March, regia di James P.