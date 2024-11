Fanpage.it - Angelo Madonia: “Ho il rammarico di non aver protetto Federica Pellegrini”, poi rivela chi lo ha voluto fuori da Ballando

Leggi su Fanpage.it

"È stata una doccia fredda, un'iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballandi", cosìspiega al Corriere chi lo hadacon le stelle 2024. E sui motivi che lo hanno portato al crollo in diretta: "Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni, ci voleva più rispetto per me e Sonia Bruganelli".