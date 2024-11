Romadailynews.it - Almanacco del 27-11-2024 ore 07:30

del giorno lunedì 25 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Caterina d’Alessandria Martire protettrice di oratori filosofi notai Start modiste filatrici balie nutrici sono nati oggi Papa Giovanni XXIII Alighiero Noschese Augusto Pinochet Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri dati di oggi un buon compleanno tutto per Luca salutiamo Paolo Antonio Nicola e Giuseppe Allora il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 25 novembre del 1916 quando viene brevettato il primo trapano elettrico moderno vi farà sorridere chi sono stati inventori che cambiarono questo modo di fare lavori di falegnameria edilizia Duncan Black & Alonzo Decker 221 americani disappunto proprio il trapano elettrico moderno Black & Decker se qualcosa Buona giornata buon proseguimento di ascolto stati con noidel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa