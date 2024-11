Tg24.sky.it - Allerta smog in Emilia Romagna, scattano i divieti: cosa sapere

A partire da domani, giovedì 28 novembre, l'si troverà a fronteggiare una nuova emergenza. Le elevate concentrazioni di PM10 nell'aria hanno infatti costretto le autorità a mettere in atto misure restrittive in numerosi comuni della regione come Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.