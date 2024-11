Giornalettismo.com - Alessio Butti: «Non si tratta di tutelare solo le comunicazioni di alte cariche dello Stato»

Nelle ultime ore, si è parlato di una possibile piattaforma di comunicazione crittografata made in Italy da mettere a disposizione delle figure istituzionali italiane, per evitare altri casi di dossieraggio o di fuga delle informazioni. Si è parlato di un coinvolgimento diretto dei tavoli della presidenza del Consiglio. Nella giornata di oggi, il sottosegretario con delega all’Innovazioneha fatto delle precisazioni importanti. LEGGI ANCHE > Per “proteggersi” dai dossieraggi, il governo vuole un “Whatsapp di” «Non c’è molto da dire – dice a Giornalettismo -, se non rispetto al fatto che la sicurezza della comunicazione è un tema che va affrontato e che deve essereto in maniera molto seria, non soltanto da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista normativo: non c’è altra strada da questo punto di vista».