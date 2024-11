Ilgiorno.it - Albese, frontale tra auto e furgone sulla provinciale: traffico in tilt

con Cassano, 27 novembre 2024 – Grave incidente questo pomeriggio alle 16 adcon Cassano, in via Lombardia, dove si sono scontrati frontalmente une un’. Tre le persone coinvolte, tutti uomini di 51, 57 e 59 anni, trasportati in codice giallo negli ospedali della zona: uno in elisoccorso all’ospedale di Legnano, mentre gli altri a Lecco e al Sant’Anna di San Fermo. I vigili del fuoco sono intervenuti assieme al 118, per intervenire sui mezzi, fortemente danneggiati, e garantire la pulizia del fondo stradale. La strada è rimasta chiusa a lungo per la messa in sicurezza e rilievi, con gravi ripercussioni sule lunghe code.