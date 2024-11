Vicenzatoday.it - Albero di Natale 2024: le tendenze, i colori di moda

Leggi su Vicenzatoday.it

Leper l’disoddisfano tutti i gusti, con stili che spaziano dal classico al moderno, dal naturale al fantasioso. Il classico rivisitato domina contradizionali come rosso, verde e oro, reinterpretati con dettagli in velluto e metallo per un look sofisticato.