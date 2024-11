Genovatoday.it - Al Genoa grazie ad una App, la storia di Flavio Morini

Leggi su Genovatoday.it

Il viaggio è stato lungo, ricco di sfide, di provini ma alla finece l'ha fatta. E' stato lui infatti a vincere il la terza edizione di One of Us, progetto che mira a portare un giocatore dai dilettanti ad una squadra professionistica. Sono partiti in tantissimi ma a spuntarla è.