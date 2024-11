Europa.today.it - Al Bano operato a Roma: le sue parole dall'ospedale

Leggi su Europa.today.it

AlCarrisi è statooggi in una clinica di. Il cantante si è sottoposto a un intervento per una raucedine che gli causava un abbassamento alla voce, ad operarlo è stato il professor Lino Di Rienzo Businco, che ha inventato una nuova tecnica non invasiva. Contattato.