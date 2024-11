Agrigentonotizie.it - Akragas, nuovo esonero per Lillo Bonfatto: panchina all’esperto Giancarlo Favarin

L'comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima squadra." Al mister - si legge nel comunicato - vanno i ringraziamenti per la dedizione, la professionalità dimostrata e per il lavoro fin qui svolto. Il club biancoazzurro gli augura il meglio per il.