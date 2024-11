Romatoday.it - Ajax-Lazio trasferta vietata ai laziali. Lotito: "A lavoro per i tifosi"

Leggi su Romatoday.it

Fulmine a ciel sereno in casadopo l'annuncio shock arrivato da Amsterdam dove sindaco, questore e capo dell procura avrebbero deciso di vietare laai, in occasione della partita di Europa League contro l'in programma giovedì 28 novembre, per il rischio di.