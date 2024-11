Corrieretoscano.it - Accoltellato a Lucca dopo un rimprovero: fermati due minorenni

– Due fermi per l’accoltellamento di un uomo di 62 anni al termine di una lite per ildurante un atto vandalico dai carabinieri. I fatti risalgono alla serata del 25 novembre. I carabinieri della stazione di San Lorenzo a Vaccoli e della sezione radiomobile della compagnia disono intervenuto nella frazione di Massa Pisana in quanto alcuni residenti avevano segnalato che due giovani stavano compiendo degli atti vandalici, danneggiando una staccionata di un terreno in uso al locale Consorzio di bonifica.Giunti sul posto i militari dell’arma hanno accertatoo che uno dei due giovani, a seguito di un diverbio, aveva colpito all’addome un 62enne residente del luogo, che li aveva sgridati per il comportamento tenuto. A seguito dell’aggressione i due minori si davano alla fuga, mentre il 62enne è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale San Luca di, dove a seguito di un delicato intervento chirurgico è stato ricoverato al reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.