A Milano (presto) ci saranno 650 nuovi appartamenti da affittare

Dils è stata selezionata da Invesco Real Estate per la gestione degli immobili build to rent del complesso residenziale Sei, il progetto di rigenerazione urbana a due passi dalla fermata metropolitana di Bisceglie. Dils era già stata selezionata per la commercializzazione e la gestione.