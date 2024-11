Strumentipolitici.it - 25 Novembre 2024 – Assalto 6 gennaio, accolta richiesta archiviazione per Trump

La giudice federale che supervisiona il procedimento penale intentato contro Donaldper l’del 6al Campidoglio ha formalmente archiviato il caso, alcune ore dopo che il procuratore speciale Jack Smith aveva chiesto di archiviare il procedimento.Non ci sarà appello anche contro l’del procedimento a carico diper cattiva gestione di documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca.Il responsabile della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha fatto visita all’ospedale Geitaoui di Beirut, dove ha incontrato i pazienti ricoverati nel reparto specializzato per ustionati.La portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha dichiarato in un briefing che il Dipartimento della Difesa americano non vede alcun segno che indichi che l’esercito della Corea del Nord si trovi nei territori occupati dell’Ucraina o stia avanzando in quella direzione.