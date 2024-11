Novaratoday.it - Zenu: dal Lago Maggiore alle scene internazionali dell'arte contemporanea

Leggi su Novaratoday.it

Lorenzocchini, in, è un giovane artista classe 1995, originario di Castelletto Ticino e cresciuto sule nel novarese, oggi attivo tra Spagna e Italia. Con una formazione accademica che spazia dal Graphic Design presso l'Academy of Arts and New Technologies di Roma a.