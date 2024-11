Youth League 2024 25 | risultati e classifica

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per l’inizio della nuova/25, che in questa edizione, così come la sorella maggiore Champions, cambierà veste con 36 partecipanti e un girone unico in stile campionato, e in cui ogni squadra affronterà 6 partite. La rappresentanza italiana è folta, con Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan che prenderanno parte alla competizione. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del torneo, con un focus sulle italiane e con la speranza di vederle il più lontano possibile. Si parte il 17 settembre con la prima giornata della fase campionato. Di seguito laaggiornata e tutti igiornata per giornata.Inter 15Salisburgo 13Sporting CP 13Atalanta 12Stoccarda 9Barcellona 9Shakhtar 9Girona 8Benfica 8Atletico Madrid 8Borussia Dortmund 7Juventus 7Sturm Graz 7Liverpool 7Bayer Leverkusen 7Bayern Monaco 7Aston Villa 6Manchester City 6Lille 6Celtic 6Real Madrid 6Monaco 5Milan 5Psg 4Dinamo Zagabria 4Young Boys 3Club Brugge 3Lipsia 3Arsenal 3Psv 2Brest 2Slovan Bratislava 2Bologna 1Feyenoord 1Stella Rossa 1Sparta Praga 1Quinta giornataSlovan Bratislava-Milan 2-3 (26? Murar, 42? Liberali, 62? Scotti, 83? Bakoune, 84? Kozyk)Sparta Praga-Atletico Madrid 1-2 (8? Janneh, 27? Belaid, 49? Horak)Bayer Leverkusen-Salisburgo 0-1 (16? Trummer)Sporting Lisbona-Arsenal 3-0 (7? Silva, 21? Santos, 73? Momade)Young Boys-Atalanta 2-4 (3? Luthi, 20? Tsimba, 32? e 62? e 70? Riccio, 73? rig.