Padovaoggi.it - “Vite senza Tempo in Damnatio Memoriae” in versione filmica a Palazzo Moroni

Leggi su Padovaoggi.it

Martedi’ 3 Dicembre alle ore 17 presso la Sala Paladin in Municipio, si terrà l’evento conclusivo del progetto “La Serva di Padova in trasferta a New York, con la proiezione in prima assoluta in Italia del filmato, prodotto da Helikos film per la regia del regista padovano Karma Gava, tratto.