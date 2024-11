Ilrestodelcarlino.it - Visitabile fino a oggi la mostra Vololibero

Resteràal pomeriggio odierno, la’, allestita dall’associazione Agape nell’ambito della rassegna ‘Basta!’ per l’eliminazione della violenza contro le donne. È stata inaugurata sabato scorso dall’assessore alla Cultura Marco Giacanella ed espone i contributi dell’Unitre di Camerano, dell’Auser di Palombina-Collemarino e soprattutto le opere realizzate dagli studenti della scuola Donatello di Ancona. Ieri, intanto, la facciata del Centro Pergoli si è illuminata grazie alla disponibilità di Alcmena Multimedia Show ed è stato proiettato un messaggio a sostegno delle donne vittime di violenza. Lungo l’isola pedonale sono stati installati pannelli con frasi celebri. Venerdì sera, all’auditorium Fallaci di Castelferretti, l’associazione Koinè porterà in scena lo spettacolo ‘L’amore non uccide’, mentre sabato, giorno di chiusura delle manifestazioni, sarà ricco di iniziative: alle 17 sarà inaugurata la panchina rossa di via Bixio cui seguirà una ‘camminata in rosso’in piazza Mazzini.